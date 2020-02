Transferul care ZGUDUIE CAMP NOU! Gerrad Pique poate pleca de la Barcelona! Detaliul care il face ca si plecat de sub comanda lui Setien! Anuntul momentului in Spania

Gerrard Pique poate pleca de la Barcelona.

Echipa patronata de David Beckham, Inter Miami, care va debuta pentru prima iara in MLS anul acesta, vrea sa fie o adevarata forta in campionatul din America. Fostul jucator emblematic al celor de la Real Madrid a anuntat ca vrea il ia pe Marcelo pentru 30 de milioane de euro, dar ultima tinta pe care a pus ochii este Gerard Pique. Beckham a vrut la un moment dat sa il ia si pe Ramos, insa acesta a refuzat oferta si s-a reorientat asupra lui Pique pentru postul de fundas central.



Sotia lui Pique, Shakira, a fost prezenta ieri alaturi de Jennifer Lopez la Miami, unde au concertat la pauza unui meci de Superbowl, iar potrivit DiarioGol acesta ar vrea sa se mute in America si spera sa il convinga si pe Pique sa faca acest pas in conditiile in care jucatorul catalan are probleme cu fiscul spaniol.



Sergio Ramos ha sido uno de los primeros en enterarse de la noticia. Se lo habría contado David Beckham al ponerse en contacto con el central de Camas https://t.co/CtjkR6dNnE — Diario Gol (@diarioGOLcom) January 31, 2020