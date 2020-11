Antrenorul sub comanda caruia Barcelona a suferit cea mai mare UMILINTA din istorie da in JUDECATA clubul! Ce pretentii are Setien

Quique Setien (62 ani) isi da in judecata fosta echipa la 5 luni dupa ce a fost demis.

Setien a fost antrenorul Barcelonei pentru 7 luni, dupa plecarea lui Ernesto Valverde, timp in care catalanii au pierdut tot ce se putea pierdea si au suferit si cea mai mare umilinta din istoria clubului, infrangerea cu 8-2 din Champions League, impotriva lui Bayern.

Antrenorul avea contract cu clubul pana in iunie 2021, insa a fost demis in luna august, iar acum da clubul in judecata pentru ca nu si-a primit toti banii, anunta jurnalistul Ricard Torquemada de la Catalunya Radio.

Desi avocatii lui Setien si oficialii Barcelonei au reusit sa ii rezilieze contractul, pentru a-l putea aduce pe Koeman, cele doua parti nu au reusit sa ajunga la o intelegere in privinta banilor pe care antrenorul trebuie sa ii primeasca, iar aceste probleme urmeaza sa fi rezolvate la tribunal.