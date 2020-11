Clauza IREALA pe care a introdus-o Liverpool in contractul lui Coutinho! De ce nu s-a atins Barcelona de niciun star din tridentul "cormoranilor"

Clubul englez a impiedicat-o pe Barcelona sa se atinga de vreun jucator de-al ei in perioada 2018-2020.

Conducerea "cormoranilor" a stabilit o clauza in valoare de 100 de milioane de euro in cazul in care Barcelona va dori sa transfere pe unul dintre Salah, Mane, Firmino sau Wijnaldum.

Ziarul britanic "The Times" a dezvaluit clauza pe care Liverpool a introdus-o in vanzarea lui Coutinho la Barcelona, in ianuarie 2018. In negocierile pentru transferul brazilianului, Liverpool a impus aceasta conditie, pentru a preveni o eventuala dorinta a catalanilor de a semna cu un alt jucator de-al echipei de pe Anfield in urmatorii doi ani.

In cazul in care Barca ar fi vrut sa-l transfere pe unul dintre cei patru, ei ar fi trebuit sa plateasca suprataxa de 100 de milioane de euro, pe langa suma de transfer a fotbalistului dorit.

Liverpool a vrut sa evite un nou caz Luis Suarez, care s-a transferat in 2014 la gruparea de pe Camp Nou, iar "cormoranii" au gasit cu greu un inlocuitor pentru uruguayan.

Clauza a fost introdusa de directorul sportiv Michael Edwards. Wijnaldum a fost dorit de catre Ronald Koeman in aceasta vara.

