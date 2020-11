Zi ISTORICA pentru fotbalul mondial! Barcelona aniverseaza 121 de ani de la infiintare! Cifre EXTRATERESTRE pentru unul din cele mai mari cluburi din lume

Barcelona celebreaza pe 29 noiembrie 121 de ani de la infiintare.

Pe data de 29 noiembrie 1899 a avut loc celebra intalnire la care unsprezece persoane i s-au alaturat lui Joan Gamper si au fondat FC Barcelona.

Clubul catalan este unul dintre cele mai importante din istoria fotbalului, Barcelona castigand nu mai putin de 135 de trofee in istoria sa. De-a lungul acestor 121 de ani, mari vedete ale fotbalului mondial au purtat tricoul blaugrana. Dintre cei considerati cei mai buni fotbalisti din istorie: Kubala, Di Stefano, Cruyff, Maradona sau Messi.

Primul roman care a evoluat la Barcelona a fost Emil Berkessy, care a semnat in 1934. Coincidenta o face ca el si Hagi au semnat pentru catalani chiar in aceeasi zi, 17 iuni, diferenta de timp fiind insa de 60 de ani. La 16 ani distanta de Berkessy, Nicolae Simatoc debuteaza pentru Barcelona. Mijlocasul de origine basarabeana a bifat 34 de partide si doua goluri, in cele doua sezoane pentru catalani.

Ceilalti doi sunt cunoscuti de publicul larg, acestia fiind Gica Hagi (1994-1996) si Gheorghe Popescu (1995-1997), ultimul ajungand chiar capitanul echipei.

Fotbalistii care au evoluat la Barcelona au castigat nu mai putin de 12 Baloane de Aur: Luis Suarez (1960), Johan Cruyff (1973, 1974), Hristo Stoichkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019).

Barcelona este unul dintre cele mai titrate cluburi din punct de vedere al trofeelor, gruparea de pe Camp Nou avand: 26 de Campionate ale Spaniei, 30 de Cupe ale Regelui, 13 Supercupe ale Spaniei, 5 UEFA Champions League, 5 Supercupe ale Europei, 4 Cupa Cupelor si 3 Campionate Mondiale ale Cluburilor si multe altre trofee mai putin importante.

Se anunta spectacol in ziua aniversarii clubului catalan, Barcelona urmand sa joace contra celor de la Osasuna, duminica de la ora 15:00.