Pique presedinte la Barcelona?! "E un vis pe care mereu l-am avut!" Cand s-ar putea intampla

Jose Maria Bartomeu a fost demis din pozitia de presedinte al FC Barcelona, dupa o motiune de neincredere initiata de fanii clubului.

Bartomeu a fost criticat in primul rand pentru situatia financiara dificila pe care a generat-o la clubul blau-grana, dar si pentru rezultatele nesatisfacatoare din ultimele sezoane din Champions League.

Cu doar doua luni inaintea alegerii noului presedinte al clubului, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai catalanilor in ultimii 11 ani, Gerard Pique, a dezvaluit ca isi doreste ca pe viitor sa ocupe aceasta functie.

"Nu la alegerile care urmeaza, pentru ca nu pot. Inca sunt jucator, iar cand esti jucator, nu poti sa stai intr-un loc.

Dar in viitor nu se stie niciodata. Sunt un urias fan al Barcelonei, asa cum stiti cu totii. As vrea sa ajut clubul pe care il iubesc in cel mai bun mod pe care il stiu eu, iar asta inseamna sa fiu foarte bine pregatit sa fiu presedinte, daca voi putea intr-o zi.

Cred ca as putea contribui cu ceva. Daca nu, nu o sa ma bag in fata. E ceva ce voi decide in viitor, e un vis pe care mereu l-am avut, dar nu stiu daca se va implini", a spus Pique, conform jurnalistilor de la Marca.