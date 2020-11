Barcelona poate da LOVITURA cu un super-transfer de la Liverpool! Catalanii il pot lua pe Mane la un pret mult mai mic

Catalanii l-au transferat pe Coutinho in 2018 pentru suma de 145 de milioane de euro.

Liverpool, dar mai ales Jurgen Klopp, nu au dorit ca brazilianul sa plece de la club, echipa avand mare nevoie de acesta la mijlocul terenului. Totusi, Barcelona a reusit sa faca o oferta de nerefuzat, iar Liverpool si-a luat masuri pentru a nu mai fi posibil ca in urmatorii doi ani, catalanii sa mai transfere vreun fotbalist de la ei din echipa.

Directorul sportiv al "cormoranilor", Michael Edwards, a stabilit o clauza de 99 de milioane de euro pentru fiecare fotbalist al lui Liverpool dorit de Barca, potrivit celor de la Daily Star. In cazul in care catalanii si-ar fi dorit sa-l transfere pe Mane sau Wijnaldum, ei ar fi trebuit sa plateasca suma de transfer, plus o compensatie de 99 de milioane de euro.

Acelasi ziar explica faptul ca incepand din luna ianuarie a anului urmator, clauza va fi invalidata, iar Barcelona ar putea sa incerce sa semneze cu Sadio Mane, unul dintre atacantii care nu si-a ascuns niciodata dorinta de a ajunge pe Camp Nou. De asemenea, la Barca ar putea ajunge si Wijnaldum, mijlocasului expirandu-i contractul in vara urmatoare. Koeman l-a dorit cu insistenta pe internationalul olandez, dar transferul acestuia a fost aproape imposibil.

Intr-un interviu recent acordat, Jurgen Klopp a dezvaluit ca si-ar dori ca Wijnaldum sa continue pe Anfield, spunand despre olandez ca este unul dintre cei mai buni fotbalisti pe care i-a antrenat.

"Nu pot sa spun decat ca as fi bucuros daca el ar ramane aici cu noi. El a jucat bine mereu sub comanda mea si are nu mai putin de 202 meciuri jucate aici. A jucat in diferite pozitii si ne-am putut baza pe el in orice moment. Cat timp el nu a decis inca nimic, totul este posibil, iar eu voi ramane pozitiv", a declarat antrenorul german, citat de catre Daily Mail.