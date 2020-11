Bestia Haaland, transfer la Barcelona! Cum s-ar putea face super-mutarea masinariei de goluri a lui Dortmund

Joan Laporta isi doreste sa ajunga din nou pe scaunul de presedinte al Barcelonei, iar pentru asta, e pregatit sa se foloseasca de prietenia lui cu Mino Raiola pentru un super transfer, potrivit celor de la El Chiringuito. Alegerile de anul urmator se anunta foarte intense, iar ultimul care si-a depus candidatura a fost Laporta. El este unul dintre cei mai de succes presedinti din istoria clubului, iar in perioada in care el activa, echipa a reusit sa castige toate cele sase trofee puse pe masa in 2009.

In acest sens, fiecare dintre candidati isi prezinta proiectul si strategia pentru viitoarele alegeri. Astfel, jurnalistul Josep Pedrerol a facut un anuntat care ii va ingrijora pe fanii Realului. Dupa ce Mbappe pare ca este tot mai departe de a pleca de la Paris Saint-Germain, privire clubului din Madrid par atintite catre Erling Haaland, atacantul Borussiei Dortmund.

Jurnalistul de la El Chiringuito face o afirmatie interesanta, avertizand: "Mino Raiola este agentul lui Haaland, iar Joan Laporta este unul dintre cei mai buni prieteni ai sai."

Afirmatia a fost validata de catre corespondentul Jose Alvarez, care transmite ca Haaland ar putea fi bomba din campania pentru candidatura la presedintie a lui Laporta.

Haaland este cotat in prezent la suma de 100 de milioane de euro, dar norvegianul poate pleca de la Dortmund pe doar 60 de milioane. Aceasta clauza a fost stipulata in contract inca de la venirea lui de la Salzburg.

