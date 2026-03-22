Andrei Rațiu (27 de ani) a fost integralist în Barcelona - Rayo Vallecano 1-0, partidă contând pentru etapa a 29-a din La Liga.

Andrei Rațiu, joc solid în Barcelona - Rayo Vallecano

Fundașul dreapta al naționalei României a făcut un joc solid împotriva catalanilor, numărându-se printre cei mai buni fotbaliști ai învinșilor și chiar și printre cei mai buni de pe teren.

Portalul SofaScore i-a acordat lui „Sonic” nota 7.5, românul fiind întrecut de la echipa sa doar de către portarul Batalla (7.6).

De la Barcelona au fost evaluați superior doar Joan Garcia (8.5), Araujo (8.1, marcatorul singurului gol in meci), Cancelo (8, cu pasă decisivă) și Pedri (8).

Rațiu, implicat într-o fază controversată

Andrei Rațiu a fost implicat într-o fază controversată în Barcelona – Rayo Vallecano. În minutul 35, Rațiu a cerut penalty pentru un presupus fault al lui Fermin Lopez asupra sa.

Internaționalul român a încercat să protejeze un balon în careul advers, dar jucătorul Barcelonei l-a lovit cu piciorul.

Archivo VAR, care explică toate deciziile controversate de arbitraj din La Liga, a oferit motivele pentru care „centralul” Adrian Cordero nu a dictat lovitură de la 11 metri.

Spaniolii susțin că arbitrul a luat decizia corectă, iar explicația constă în faptul că Rațiu a încercat să protejeze balonul; el și-a pus piciorul în fața mingii, în timp ce piciorul lui Fermin Lopez era în mișcare, românul forțând contactul.

Iturralde Gonzalez, de partea lui Rațiu

De cealaltă parte, fostul arbitru Iturralde Gonzalez a apreciat că Rayo Vallecano ar fi trebuit să primească un penalty pentru intrarea asupra lui Rațiu.

„Este penalty la Yamal, își mișcă piciorul spre el. Una e ca Pathe Ciss să stea nemișcat, dar el își mișcă piciorul. Înțeleg că e o fază la limită pentru a interveni VAR-ul. Ce nu poate face arbitrul este să-i spună să se ridice, pentru că există contact și, dacă îi spune să se ridice, e cartonaș.

Dacă VAR-ul nu a intervenit la cealaltă fază, nici aici (n.r. în care a fost implicat Rațiu) nu ar trebui. Dar este penalty clar, mult mai clar decât cel al lui Lamine. Este penalty clar”, a spus Iturralde Gonzalez, conform AS.com.