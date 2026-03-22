Catalanii au deschis scorul în minutul 24 prin Ronald Araujo și au intrat în avantaj la vestiare, însă prima repriză a avut parte de o fază controversată în care a fost protagonist chiar internaționalul român.

Iturralde Gonzalez a reacționat după ce Rațiu a cerut penalty contra Barcelonei: ”Este clar!”

În minutul 35, Andrei Rațiu a cerut penalty după un fault al lui Fermin Lopez asupra sa. Fotbalistul român a încercat să protejeze un balon în careul advers, dar starul Barcelonei a avut o intrare dură și l-a lovit cu piciorul.

Centralul Adrian Cordero a lăsat, însă, jocul să continue și nici arbitrii din camera VAR nu au intervenit. Fostul arbitru spaniol Iturralde Gonzalez a comentat faza, dar și altă controversă la un penalty cerut de Lamine Yamal în minutul 19, după o intervenție a lui Pathe Ciss, și a dat un verdict clar.

Gonzalez a transmis că ambele echipe ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri, însă penalty-ul cerut de Rațiu a fost mult mai clar.

”Este penalty la Yamal, își mișcă piciorul spre el. Una e ca Pathé Ciss să stea nemișcat, dar el își mișcă piciorul. Înțeleg că e o fază la limită pentru a interveni VAR-ul. Ce nu poate face arbitrul este să-i spună să se ridice, pentru că există contact și, dacă îi spune să se ridice, e cartonaș.

Dacă VAR-ul nu a intervenit la cealaltă fază, nici aici (n.r. în care a fost implicat Rațiu) nu ar trebui. Dar este penalty clar, mult mai clar decât cel al lui Lamine. Este penalty clar”, a spus Iturralde Gonzalez, conform AS.com.