Rayo Vallecano, pentru care Andrei Raţiu a jucat abia din minutul 65, a remizat luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu penultima clasată Levante, în etapa a 28-a din La Liga.

Surprinzător, antrenorul gazdelor, Inigo Perez, a început partida cu Rayo Vallecano păstrându-i pe banca de rezerve pe Andrei Raţiu şi Isi Palazon.

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 41, prin Carlos Espi. În partea secundă gazdele au rămas în zece odată cu eliminarea lui Nobel Mendy, pentru al doilea cartonaş galben, în minutul 53.

Perez i-a aruncat în luptă pe Raţiu şi Palazon, dar golul egalizator a venit abia în al patrulea minut suplimentar, marcat de Pathe Ciss.

Golul a fost validat de VAR, deşi oaspeţii au acuzat un henţ la Ciss şi Rayo Vallecano – Levante s-a terminat 1-1.

Andrei Raţiu, intrat în minutul 65, în locul lui Alemao, și a fost notat de Sofascore cu 7.3, peste media echipei.

VIDEO AICI

Clasamentul din La Liga

În clasament, Rayo este pe 13, cu 32 de puncte, iar Levante e pe 19, cu 23 de puncte.