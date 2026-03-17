Nota lui Andrei Rațiu, ajuns surprinzător rezervă la Rayo Vallecano!
Rezultat neașteptat în La Liga.

Andrei RatiuRayo VallecanolevanteCarlos EspiPathe Ciss
Rayo Vallecano, pentru care Andrei Raţiu a jucat abia din minutul 65, a remizat luni seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu penultima clasată Levante, în etapa a 28-a din La Liga.

Rayo Vallecano - Levante 1-1

Surprinzător, antrenorul gazdelor, Inigo Perez, a început partida cu Rayo Vallecano păstrându-i pe banca de rezerve pe Andrei Raţiu şi Isi Palazon

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 41, prin Carlos Espi. În partea secundă gazdele au rămas în zece odată cu eliminarea lui Nobel Mendy, pentru al doilea cartonaş galben, în minutul 53. 

Perez i-a aruncat în luptă pe Raţiu şi Palazon, dar golul egalizator a venit abia în al patrulea minut suplimentar, marcat de Pathe Ciss.

Golul a fost validat de VAR, deşi oaspeţii au acuzat un henţ la Ciss şi Rayo Vallecano – Levante s-a terminat 1-1.

Andrei Raţiu, intrat în minutul 65, în locul lui Alemao, și a fost notat de Sofascore cu 7.3, peste media echipei.

Clasamentul din La Liga

În clasament, Rayo este pe 13, cu 32 de puncte, iar Levante e pe 19, cu 23 de puncte.

