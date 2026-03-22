A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară

Andrei Rațiu a fost implicat într-o fază controversată în Barcelona – Rayo Vallecano.

De ce nu s-a dictat penalty pentru intrarea lui Fermin Lopez asupra lui Andrei Rațiu

În minutul 35, Andrei Rațiu a cerut penalty după un fault al lui Fermin Lopez asupra sa. Fotbalistul român a încercat să protejeze un balon în careul advers, dar starul Barcelonei a avut o intrare dură și l-a lovit cu piciorul.

Contul Archivo VAR, care explică toate deciziile controversate de arbitraj din La Liga, a oferit motivele pentru care centralul Adrian Cordero nu a dictat lovitură de la 11 metri.

Spaniolii susțin că arbitrul a luat decizia corectă, iar explicația este faptul că Rațiu a încercat să protejeze balonul și și-a pus piciorul în fața mingii, în timp ce piciorul lui Fermin Lopez era în mișcare, forțând contactul.

Iturralde Gonzalez consideră că Rayo Vallecano ar fi trebuit să primească un penalty pentru intrarea asupra lui Rațiu

Este penalty la Yamal, își mișcă piciorul spre el. Una e ca Pathé Ciss să stea nemișcat, dar el își mișcă piciorul. Înțeleg că e o fază la limită pentru a interveni VAR-ul. Ce nu poate face arbitrul este să-i spună să se ridice, pentru că există contact și, dacă îi spune să se ridice, e cartonaș.

Dacă VAR-ul nu a intervenit la cealaltă fază, nici aici (n.r. în care a fost implicat Rațiu) nu ar trebui. Dar este penalty clar, mult mai clar decât cel al lui Lamine. Este penalty clar”, a spus Iturralde Gonzalez, conform AS.com.

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Arabii îi fac toate poftele lui Contra: ce i-au promis după ce l-au „îngropat“ în bani
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: Drăgușin e pe banca de rezerve
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: Drăgușin e pe banca de rezerve
Naționala României, anunț important înaintea meciului contra Turciei
Naționala României, anunț important înaintea meciului contra Turciei
Craiova, năucită: omul numărul 1 al oltenilor, trimis la investigații, aproape să rateze restul sezonului
Craiova, năucită: omul numărul 1 al oltenilor, trimis la investigații, aproape să rateze restul sezonului
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Turcii au văzut cum arată lotul României pentru baraj și au reacționat în două cuvinte

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Emil Boc a văzut cum a gafat Căbuz și i-a transmis portarului un mesaj după FC Argeș - ”U” Cluj: ”Sincer îți spun”

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Dinamo a anunțat decizia în cazul "marii supărări" Adrian Mazilu

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

Modificare de urgență în lotul României pentru barajul cu Turcia

MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB

MM Stoica a făcut anunțul! Încă o revenire la FCSB



Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Fostul jucător al lui Dinamo, accidentare teribilă la meciul de debut! A ieșit desfigurat de pe teren
Naționala României, anunț important înaintea meciului contra Turciei
Naționala României, anunț important înaintea meciului contra Turciei
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: Drăgușin e pe banca de rezerve
Tottenham - Nottingham, ACUM pe VOYO: Drăgușin e pe banca de rezerve
Specialistul în arbitraj a răbufnit când a văzut ce a pățit Andrei Rațiu în meciul cu Barcelona: ”Penalty clar!”
Specialistul în arbitraj a răbufnit când a văzut ce a pățit Andrei Rațiu în meciul cu Barcelona: ”Penalty clar!”
Craiova, năucită: omul numărul 1 al oltenilor, trimis la investigații, aproape să rateze restul sezonului
Craiova, năucită: omul numărul 1 al oltenilor, trimis la investigații, aproape să rateze restul sezonului
Alte subiecte de interes
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir în prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Cea mai proastă execuție din istorie a unui penalty! Cum a ratat Ante Budimir în prelungirile din Osasuna - Valencia 0-1
Mircea Lucescu, prezent la Dinamo - Petrolul, tranșant la final: ”Nu a fost penalty”, ”Nu se impunea penalty”, ”Nu e penalty”!
Mircea Lucescu, prezent la Dinamo - Petrolul, tranșant la final: ”Nu a fost penalty”, ”Nu se impunea penalty”, ”Nu e penalty”!
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
Ce au scris spaniolii despre Andrei Rațiu după victoria lui Rayo Vallecano în fața lui Real Sociedad
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
James Rodriguez, coleg cu Andrei Rațiu? Ce scrie Marca despre transferul columbianului
Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

stirileprotv Aeroportul izolat unde „parchează” toate avioanele trase pe dreapta din cauza războiului din Orientul Mijlociu

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

stirileprotv IDF: „Iranul are rachete capabile să ajungă la Londra, Paris sau Berlin”. Submarin nuclear britanic, mutat în Marea Arabiei

Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

stirileprotv Condiția pusă de iranieni pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul Teheranului

