A fost furat sau nu?! Motivul pentru care arbitrul nu a dictat penalty-ul cerut de Rațiu contra Barcelonei, deși lovitura a fost clară

De ce nu s-a dictat penalty pentru intrarea lui Fermin Lopez asupra lui Andrei Rațiu

În minutul 35, Andrei Rațiu a cerut penalty după un fault al lui Fermin Lopez asupra sa. Fotbalistul român a încercat să protejeze un balon în careul advers, dar starul Barcelonei a avut o intrare dură și l-a lovit cu piciorul.

Contul Archivo VAR, care explică toate deciziile controversate de arbitraj din La Liga, a oferit motivele pentru care centralul Adrian Cordero nu a dictat lovitură de la 11 metri.

Spaniolii susțin că arbitrul a luat decizia corectă, iar explicația este faptul că Rațiu a încercat să protejeze balonul și și-a pus piciorul în fața mingii, în timp ce piciorul lui Fermin Lopez era în mișcare, forțând contactul.