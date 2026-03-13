Rayo Vallecano a obținut un rezultat excelent în manșa tur a optimilor Conference League, impunându-se pe terenul turcilor de la Samsunspor. Internaționalul român Andrei Rațiu a început partida din primul minut în flancul drept al așezării gândite de antrenorul Inigo Perez.

Apreciat de jurnaliștii iberici

Publicația spaniolă Marca i-a acordat două stele lui Andrei Rațiu pentru prestația din Turcia, o „notă” care subliniază un joc constant și sigur în defensivă. Cea mai mare „notă” a primit-o Alemao, trei stele.

Echipa din Madrid a controlat ritmul confruntării și a marcat prin Alemao, autor al unei duble, și Alvaro Garcia. Formația gazdă a punctat doar prin Marius Mouandilmadji în prima repriză, însă Rayo a gestionat perfect avantajul până la ultimul fluier al meciului.

Cu această victorie clară, formația iberică ia o opțiune serioasă pentru calificarea mai departe. Manșa retur este programată săptămâna viitoare, pe stadionul din Vallecas.