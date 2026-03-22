Pentru Andrei Rațiu este ultimul meci la echipa de club înainte de a se alătura României pentru play-off-ul Cupei Mondiale. De asemenea, fundașul dreapta are șansa de a impresiona pe Camp Nou și de "a demonstra de ce este urmărit de FC Barcelona", notează ziarul Diario As, în ziua meciului.

Andrei Rațiu, față în față cu FC Barcelona. Ce scrie As în ziua meciului

Spaniolii amintesc că Rațiu s-a aflat pe radarul Barcelonei nu cu multă vreme în urmă și precizează că meciul este unul special și pentru Ivan Balliu (34 de ani), un alt jucător al lui Rayo, care s-a format în academia catalanilor.

"Rațiu are prestații la nivel înalt de câteva sezoane și a atras atenția multor cluburi, inclusiv a echipei lui Hansi Flick. În urmă cu un an, el a fost unul dintre jucătorii luați în calcul de Hansi Flick pentru întărirea poziției de fundaș dreapta la Barcelona.

În meciul de azi, atât pentru Balliu, care va juca împotriva fostei sale echipe, cât și pentru Rațiu, care poate demonstra de ce este urmărit de clubul de pe Camp Nou, va fi o nouă oportunitate de a-și arăta calitățile", a mai scris As.

Atât Rațiu, cât și Balliu, jucători de flanc drept, vor avea misiunea de a-l bloca pe Raphinha, unul dintre starurile echipei lui Hansi Flick.

Rațiu, care tocmai s-a calificat cu Rayo Vallecano în sferturile Conference League, a strâns 35 de meciuri în acest sezon, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Rațiu a fost titular și în meciul tur cu Barcelona, când Rayo a reușit să încurce echipa lui Hansi Flick, scor 1-1, pe 31 august.