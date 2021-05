"Am fost aproape de Barca! Am vorbit cu Leo!" Lautaro Martinez a rupt tacerea! Ce s-a intamplat in cazul transferului pe Camp Nou

Starul lui Inter a dezvaluit ca a ales sa ramana in Serie A din cauza problemelor financiare ale catalanilor. In vara anului 2020, Martinez a fost una dintre principalele tinte ale Barcelonei, dar clubul nu a putut sa plateasca 111 milioane de euro, suma care i-ar fi acoperit clauza de reziliere.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani a marturisit, potrivit ESPN Argentina, ca acest lucru i-a slabit increderea in gigantii din La Liga, consultandu-se ulterior cu Messi in ceea ce priveste transferul sau.

"Eram cu adevarat foarte aproape de a ma alatura Barcelonei si chiar am discutat cu Messi. Cu toate acestea, clubul avea probleme economice in acel moment, asa ca am decis sa raman la Inter. S-a dovedit a fi decizia corecta, mai ales ca am castigat titlul in Italia, lucru care este incredibil", a declarat starul argentinian din Serie A.

Lautaro Martínez (Inter Milan): "I was close to Barcelona. It was important to me, but Barça had financial problems and I decided to stay at Inter and keep growing. I spoke to Leo, it was a nice opportunity for me, but for some details it didn't happen." [espn argentina] pic.twitter.com/IhcHnsgLd7