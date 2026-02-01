Real Madrid a învins-o in extremis pe teren propriu, cu 2-1, pe Rayo Vallecano, în urma unui penalty transformat de francezul Kylian Mbappe în minutul 90+10, duminică în etapa a 22-a din La Liga.

La oaspeți, fundașul dreapta român Andrei Rațiu a fost integralist.

Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1



Real a deschis scorul în minutul 15 al partidei de pe Santiago Bernabeu, prin brazilianul Vinicius Junior, însă Rayo Vallecano a restabilit egalitatea după pauză, prin Jorge de Frutos (49)

Oaspeţii au fost apoi la un pas să preia conducerea pe tablă, chiar prin Andrei Raţiu, care nu l-a putut învinge însă pe portarul Thibaut Courtois, cu un şut din interiorul careului (64).

Kylian Mbappe a marcat golul victoriei de la punctul cu var, în minutul 90+10, în condiţiile în care Rayo evolua în inferioritate numerică după eliminarea lui Pathe Ciss (80).

În momentele finale ale întâlnirii, echipa vizitatoare a rămas chiar în nouă jucători, după ce Pep Chevarria a văzut al doilea cartonaş galben (90+13), informează Agerpres.

