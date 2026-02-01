Revenit acasă, Denis Alibec a fost introdus de Ianis Zicu în minutul 70 al meciului cu Universitatea Craiova, când Farul conducea deja cu 3-0.



Denis Alibec: "Am greșit când am ales FCSB. Familia mea a fost afectată"

Alibec a înscris în minutul 87 pentru 4-1, dintr-o lovitură liberă de la marginea careului. Atacantul l-a învins pe Tudor Băluță, intrat în poarta Craiovei după eliminarea lui Isenko.



La finalul partidei, Alibec s-a arătat foarte încântat de revenirea la Farul și a spus că a greșit în vară, când a ales să semneze cu FCSB. Atacantul susține că familia sa a fost foarte afectată de criticile patronului Gigi Becali, motiv pentru care a decis să plece în această iarnă.



"O victorie foarte frumoasă. Băieții au făcut o primă repriză extraordinară, cărțile erau deja făcute, 3-0 la pauză.



Am venit ca și cum nici n-am plecat. Am fost primit foarte bine. Am foarte mulți prieteni și printre jucători, și în conducere, și prin oraș.



(n.r - despre criticile lui Gigi Becali) De vreo câțiva ani chiar nu m-am mai uitat la presă, la titluri. Nu m-a afectat foarte mult. În schimb, familia mea era afectată. Așa că am decis să plec și să mă duc acasă.



Am făcut o alegere greșită (n.r - prin transferul la FCSB), dar a fost alegerea mea. Nu regret nimic. Așa a fost să fie. Important e că am revenit acasă. Sunt bine, am marcat și mă bucur că am putut ajuta echipa.



E o luptă foarte strânsă la play-off. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să câștigăm așa cum am făcut-o azi, indiferent că jucăm cu primul sau ultimul loc", a spus Denis Alibec, după Farul - Universitatea Craiova 4-1.



În 7 meciuri din Superliga la FCSB, Alibec nu a înscris niciun gol. În schimb, la Farul a punctat după doar câteva minute.

