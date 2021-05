"Noua echipa va avea un atacant pentru 10 ani!" Haaland, la Barcelona?! Raspunsul lui Ter Stegen cand a fost intrebat despre starul lui Dortmund

Marc Ter Stegen a vorbit despre posibilul transfer al lui Haaland la Barcelona.

Goalkepper-ul Barcelonei, Marc-Andre ter Stegen, a acordat un interviu pentru televiziunea germana SPORT1 in care a vorbit despre viitorul echipei catalane.

Ter Stegen si-ar dori ca Erling Haaland sa ajunga la Barcelona si recunoaste ca atacantul norvegian ar transforma orice echipa din lume intr-una mai buna.

"Haaland ar face orice echipa din lume mai buna. Dar asta nu inseamna ca nu o sa ramana la Dortmund. Borussia este un club foarte bine condus la care s-a facut o treaba excelenta in ultimii ani.

De ce sa nu mai ramana acolo inca un an? Nu ar fi un pas inapoi daca ar face asta. Dar daca va pleca noua sa echipa va avea un atacant uimitor pentru urmatorii 10 ani", a spus ter Stegen intr-un inteviu acordat pentru SPORT1.

Colegul lui Leo Messi este impresionat de calitatile pe care atacantul lui Dortmund le are.

"Stilul sau de joc si modul in care marcheaza goluri este impresionant. Cand vezi clipuri cu el in care alearga dintr-un capat in altul al terenului si mai apoi loveste mingea cu toata puterea, este absolut uimitor. E ceva innascut, chestiile astea nu se antreneaza. Ori o ai in sange, ori nu o ai", a mai adaugat ter Stegen.

Portarul german a adunat 39 de prezente in tricoul catalanilor si nu a primit gol in 13 partide in acest sezon pentru Barcelona.