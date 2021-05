Neymar, cale libera spre Barcelona dupa eliminarea PSG-ului?! Care sunt argumentele care dau mutarea ca sigura

Fotbalistul brazilian ar putea sa o paraseasca pe PSG in aceasta vara.

Dupa ce a suferit o noua dezamagire alaturi de PSG, Neymar ar putea sa-si faca bagajele si sa paraseasca Parisul, anunta presa catalana. Barcelona de abia asteapta sa-l transfere, fiind bine stiuta povestea revenirii din 2019, atunci cand echipele erau intelese, insa totul a picat dupa ce presedintele lui PSG s-a razgandit si nu a mai vrut sa-i dea drumul fotbalistului.

Pentru echipa lui Pochettino urmeaza inca 4 etape in Ligue 1, dar nu pornesc ca favoriti, deoarece liderul Lille poate sa fie campioana daca-si castiga meciurile ramase, ceea ce inseamna ca bogatii de la PSG nu depinde de rezultatele lor, iar eventualitatea in care nu vor castiga nici titlul, sansele ca Neymar sa plece cresc considerabil.



Jurnalistul Sebastian Vignolo de la ESPN Argentina a anuntat ca are informatii cum ca Messi va mai ramane la Barcelona pentru inca doi ani, iar transferul lui Neymar este foarte posibil sa fie realizat, singura problema fiind cea a baniilor pentru transfer.

Totusi, catalanii pot include in afacere si fotbalisti la schimb, precum Griezmann sau Dembele, iar pretul ar putea scadea considerabil, mai ales in conditiile in care contractul lui Neymar cu PSG expira in vara lui 2022.