Anuntul momentului in Spania! Aguero vrea la Barcelona cu orice pret! La ce este dispus sa renunte pentru a juca alaturi de Messi

Sergio Aguero si Memphis Depay sunt extrem de doriti de clubul din La Liga. Formatia blaugrana i-ar putea aduce pe cei doi pe gratis la finalul sezonului, deoarece vor ramane liberi de contract din vara.

Potrivit jurnalistului specialist in mercato Fabrizio Romano, Aguero ar fi dispus sa reduca din pretentiile salariale pentru a juca alaturi de Lionel Messi la Barcelona.

Conducerea de pe Camp Nou si-a luat gandul de la Erling Haaland din cauza pretului exagerat pe care acesta il cer pentru serviciile norvegianului, conform Mundo Deportivo.

Asadar, cele mai realiste optiuni pentru Joan Laporta ar fi Depay si Aguero, care ar fi dispusi sa vina la Barcelona chiar pentru un salariu mai mic.

Depay si-a facut planuri pentru a-si cumpara o casa in Barcelona si chiar s-a intalnit cu directorul sportiv al clubului, Mateu Alemany.

In plus, Sergio Aguero si-ar dori foarte mult sa joace alaturi de conationalul sau, Lionel Messi, si ar fi fericit sa-si incheie cariera la Barcelona.

Sergio Aguero would be prepared to reduce his salary while playing at Barcelona... and of course with Leo Messi. There’s still no agreement completed or signed - the club will decide about Aguero, Depay and other targets only at the end of the season. ???????? #FCB @MatteMoretto https://t.co/UEV4XJmkoH