Gata! Manchester City renunță la fotbalistul de 50 de milioane de euro în ultima zi de mercato
Manchester City renunță la un fotbalist în ultima zi a perioadei de transferuri. 

Kalvin PhillipsIpswich townSheffield UnitedManchester City
Kalvin Phillips nu mai intră în planurile lui Pep Guardiola și va juca până la finalul sezonului la Sheffield United, sub formă de împrumut, fără opțiune de cumpărare.

Informația a fost confirmată de jurnalistul Fabrizio Romano, care a anunțat celebrul „here we go”. Acordul este încheiat la nivel de cluburi, iar mutarea urmează să fie oficializată înainte de închiderea ferestrei de mercato.

OUT! Kalvin Phillips s-a transferat în ultima zi de mercato

Phillips a ajuns la Manchester City în vara lui 2022, de la Leeds United, pentru aproximativ 49 de milioane de euro, fiind evaluat la acea vreme la 50 de milioane.

Mijlocașul englez nu a reușit însă să se impună pe Etihad și a bifat doar 32 de apariții pentru „cetățeni”.

În actualul sezon, Kalvin Phillips a jucat un singur meci, câteva minute în Cupa Ligii, contra lui Huddersfield. În trecut, a mai fost împrumutat la West Ham și Ipswich Town.

Fereastra de mercato din iarnă se închide luni, 2 februarie, la ora 21:00, ora României.

  • Toate transferurile făcute de formațiile din primul eșalon fotbalistic englez pot fi vizionate - AICI.
