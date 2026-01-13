De altfel, madrilenii au anunțat că locul lui Alonso pe banca primei echipe va fi ocupat de Alvaro Arbeloa, fostul antrenor de la Real Madrid Castilla, echipa de rezerve a clubului de pe Santiago Bernabeu.

Julian Lopez de Lerma, noul antrenor al lui Real Madrid Castilla

Marți, Marca a dezvăluit numele celui care îl va înlocui pe Arbeloa la Real Madrid Castilla, Julian Lopez de Lerma. În vară, Julian Lopez de Lerma a preluat Real Madrid U19, după ce Arbeloa a fost promovat la Real Madrid Castilla, iar acum povestea se repetă.

La echipa U19, Lopez de Lerma a obținut 19 victorii, o remiză și doar două înfrângeri, astfel că CV-ul îl recomandă pentru a deveni antrenorul echipei de rezerve a lui Real Madrid.

Ca fotbalist, Julian Lopez de Lerma nu a evoluat niciodată pentru Real Madrid. A început fotbalul la echipele de juniori ale lui Espanyol și a debutat la prima echipă în 2007.

A mai jucat pentru Sevila Atletico și Panthrakikos, iar, în 2011, la doar 24 de ani, s-a retras prematur din cauza accidentărilor repetate.

Alvaro Arbeloa: ”Cea mai bună academie din lume”

Noul tehnician al lui Real Madrid a oferit primele decorații și a lăudat talentele din academia „albilor”. Arbeloa consideră că „La Fabrica” este cea mai bună academie din lume.

”Real Madrid are cea mai bună academie din lume (n.r. La Fabrica). Există jucători de la Academia Real Madrid peste tot în lume. Ei știu că pot avea șanse mari cu mine ca antrenor”, a spus Alvaro Arbeloa.

