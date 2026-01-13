Alvaro Arbeloa, primele declarații după anunțul lui Real Madrid: „Știu că pot avea șanse mari cu mine ca antrenor”

Echipa „Los Blancos” a pierdut El Clasico din finala Supercupei Spaniei, scor 2-3, în fața Barcelonei, iar această înfrângere le-a pus capac oficialilor lui Real Madrid.

Xabi Alonso și Real Madrid au decis să meargă pe căi diferite, iar madrilenii l-au adus în locul fostului tehnician de la Bayer Leverkusen pe Alvaro Arbeloa.



Alvaro Arbeloa, declarație surprinzătoare despre „La Fabrica”: „Cea mai bună academie din lume”



Arbeloa a fost numit noul antrenor al lui Real Madrid luni seara, după plecarea lui Alonso. El a fost promovat de la echipa a doua a madrilenilor.

Noul tehnician al lui Real Madrid a oferit primele decorații și a lăudat talentele din academia „albilor”. Arbeloa consideră că „La Fabrica” este cea mai bună academie din lume.

„Real Madrid are cea mai bună academie din lume (n.r. La Fabrica). Există jucători de la Academia Real Madrid peste tot în lume. Ei știu că pot avea șanse mari cu mine ca antrenor.”, a spus Alvaro Arbeloa la puțin timp după ce a fost numit noul antrenor al madrilenilor.