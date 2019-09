Accidentarea lui Messi e mai grava decat se credea! Anunt de ultim moment in Spania: starul Barcei nu joaca nici cu Valencia

Barcelona nu va putea alinia tripleta minune in fata Valenciei.

Messi, Suarez si Griezmann nu vor juca impreuna nici in partida cu Valencia.

Recuperarea starului argentinian este mult mai greoaie decat se asteptau oficialii Barcelonei. Messi nu va juca nici sambata in meciul cu Valencia. Medicii nu ii dau voie inca sa intre pe teren, scrie AS.

Cu toate acestea, Barcelona se va bucura de un cuplu puternic format din Griezmann si Suarez, avand in vedere ca uruguayanul si-a revenit si e apt de joc.

Accidentarea lui Messi starneste o serie de nelamuriri in cadrul clubului. Recuperarea greoaie face ca starul Barcelonei sa nu fi debutat inca in acest sezon din La Liga, in care catalanii au jucat deja trei partide destul de importante cu Athletic Bilbao, Betis si Osasuna. S-au adunat deja sase saptamani de absenta in dreptul lui Messi.

Ramane de vazut daca Lionel Messi va putea evolua martea viitoare in meciul de debut al Barcelonei in Champions League. Catalanii vor da piept cu Borussia Dortmund, iar prezenta lui Messi este necesara. Nicio persoana de la club nu vrea sa ofere garantii in acest sens, mai ales ca riscul de recidiva e mare.

Messi ar putea pleca de la Barcelona

Zvonurile despre un posibil viitor transfer al lui Messi incep sa se inmulteasca. Xavi Campos, jurnalist la RadioCatalunya, sustine ca detine informatii conform carora Messi ar fi luat decizia sa plece de pe CampNou pe final de cariera.

Messi ar urma sa ajunga in Statele Unite ale Americii la echipa lui David Beckham, Inter Miami. Desi nu a vrut sa ofere mai multe detalii, jurnalistul spaniol a precizat ca detaliile financiare ale mutarii sunt uriase.

Messi mai are contract cu Barcelona pana in 2021, dar in actuala intelegere a argentinianului cu clubul exista si o clauza conform careia poate pleca la finalul oricarui sezon.