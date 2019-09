ALARMA la Barcelona! Messi si-a ales viitoarea echipa: starul argentinian si-ar fi dat deja acordul pentru transfer

Messi ar putea pleca de la Barcelona.

Zvonurile despre un posibil viitor transfer al lui Messi incep sa se inmulteasca. Xavi Campos, jurnalist la RadioCatalunya, sustine ca detine informatii conform carora Messi ar fi luat decizia sa plece de pe CampNou pe final de cariera.

Messi ar urma sa ajunga in Statele Unite ale Americii la echipa lui David Beckham, Inter Miami. Desi nu a vrut sa ofere mai multe detalii, jurnalistul spaniol a precizat ca detaliile financiare ale mutarii sunt uriase.

Messi mai are contract cu Barcelona pana in 2021, dar in actuala intelegere a argentinianului cu clubul exista si o clauza conform careia poate pleca la finalul oricarui sezon.