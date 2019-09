Spaniolii, anunt SOC despre viitorul lui Messi: ar putea fi adversarul lui Mitrita! Unde se poate transfera starul Barcei

Mitrita ar putea avea un adversar de top in campionatul nord-american.

Messi ar putea face pasul in Major League Soccer, acolo unde joaca in prezent Zlatan Ibrahimovic si unde au jucat in trecut David Beckham sau David Villa. MundoDeportivo noteaza ca Messi ar fi tentat de o experienta in fotbalul american pe final de cariera.

Actualul contract al lui Messi expira in 2021, insa in intelegerea starului argentinian exista o clauza conform careia Messi poate pleca la finalul oricarui sezon.

David Beckham, fost jucator in MLS, in prezent patronul echipei Inter Miami si-a exprimat interesul fata de un transfer al lui Messi. In incercarea de a nu-l pierde pe Messi, catalanii lucreaza la un nou contract, intelegere ce l-ar bloca pe argentinian pe CampNou pana la finalul carierei.