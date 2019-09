"Neymar, mai bun decat Hazard!" "Blocat" la PSG, starul brazilian primeste laude neasteptate: prinde podiumul alaturi de Ronaldo si Messi

Chiar daca a lipsit mult din cauza accidentarilor si a fost in mijlocul a numeroase scandaluri, Neymar inca este considerat a fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume

Tite, selectionerul Braziliei il elogiaza pe Neymar, cu toate ca acesta nu a evoluat pentru nationala sa la Copa America si nu a avut un sezon prea bun la PSG, suferind mai multe accidentari care l-au tinut departe de teren.

"Neymar se afla printre cei mai buni din lume. In ceea ce priveste calitatea tehnica. Il pun pe Messi pe primul loc, la cel mai inalt nivel, Cristiano Ronaldo, pentru ca sunt din alta generatie, apoi vin Neymar si Hazard. Sunt incredibili, dar Neymar are un avantaj, poate gandi la fel de repede ca Hazard, insa face totul mult mai rapid.

In conditii normale, Neymar este de neoprit. Calitatea sa tehnica si improvizatiile sunt imense", a spus Tite in cadrul unei conferinte de presa.

Brazilia va disputa doua meciuri amicale cu Columbia si Peru in aceasta saptamana. Brazilianul a fost convocat si cel mai probabil va fi titular pentru nationala sa. Ar fi primul meci al lui Neymar dupa accidentarea suferita in urma cu 3 luni tot la nationala, in partida amicala impotriva nationalei Qatarului.