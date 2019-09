SOC in Spania! Messi poate pleca de la Barcelona la finalul sezonului: clauza speciala din contractul celui mai bine platit fotbalist al planetei

Messi poate pleca de la Barcelona.



Messi poate pleca de la Barcelona la finalul oricarui sezon. Starul argentinian are o clauza speciala in contract conform careia poate parasi clubul de pe CampNou la finalul fiecarui an competitional.

Jurnalistii de la El Pais au publicat clauza care ii permite lui Messi sa plece oricand isi doreste. "Cadem de acord ca la finalul fiecarui sezon competitional, contractul poate fi incheiat unilateral", a fost pasajul din contractul lui Messi publicat de jurnalistii spanioli.

Messi nu este singurul fotbalist caruia Barcelona i-a trecut o asemenea clauza in contract. Puyol, Xavi sau Iniesta au avut la randul lor acelasi gen de intelegere cu Barcelona.

Messi este cel mai bine platit fotbalist din lume. Conform topului Forbes, Messi a incasat 92 de milioane de dolari in anul 2018.