AC Milan oferta de 35 de milioane de euro pentru un jucator de la Real Madrid! Mutarea se poate face zilele urmatoare

Dani Ceballos (22 ani) poate ajunge la AC Milan.

Dupa ce la Campionatul European U21 a dus Spania in finala si a avut un joc foarte bune, Dani Ceballos a intrat in atentia lui Milan. Ceballos nu va intra in calculele lui Zidane pentru sezonul viitor la Real Madrid, iar galacticii cauta cea mai buna solutie pentru mijlocasul spaniol.

Ceballos nu vrea sa auda de un transfer definitiv, astfel ca Milan ofera 8 milioane de euro pentru un imprumut si alte 35 de milioane de euro pentru un transfer definitiv, anunta presa italiana.

Madrilenii cer 50 de milioane de euro pentru un transfer definitiv si o suma mai mica pentru imprumutul care include si o clauza de reziliere.

34 de milioane de euro este cota lui Ceballos, conform transfermarkt.com

AC Milan, exclusa din Europa League



Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat astazi excluderea lui AC Milan din sezonul 2019/20 al UEFA EUropa League. Motivul tine de incalcarea regulamentelor ce tin de Fair Play-ul Financiar, anunta jurnalistul italian Gianluca Di Marzio!

Potrivit TAS, AC Milan nu s-a conformat obligatiilor insusite pentru anii 2015/2016/2017 si 2018. In locul Milanului, AS Roma va juca direct in grupele UEL, iar AC Torino in tururile preliminare!