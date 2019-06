BREAKING NEWS | AC Milan, exclusa din cupele europene de TAS! Motivul

AC Milan a fost exclusa din sezonul urmator al UEFA Europa League.

UPDATE 13:45 | Dupa excluderea Milanului, AS Roma va juca direct in grupele UEL, iar AC Torino in tururile preliminare!

AC Milan s-a calificat in Europa League dupa ce a terminat pe locul 5 sezonul trecut al Serie A, la un singur punct in spatele rivalei Inter, care a prins UEFA Champions League. Din nefericire pentru fanii echipei de pe San Siro, Milanul nu va putea juca in Europa in sezonul viitor. TAS a luat decizia.

AC Milan, exclusa din Europa League



Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a anuntat astazi excluderea lui AC Milan din sezonul 2019/20 al UEFA EUropa League. Motivul tine de incalcarea regulamentelor ce tin de Fair Play-ul Financiar, anunta jurnalistul italian Gianluca Di Marzio!

Potrivit TAS, AC Milan nu s-a conformat obligatiilor insusite pentru anii 2015/2016/2017 si 2018.