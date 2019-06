AC Milan vrea 3 GALACTICI! Oficialii clubului sunt deja la Madrid! Cine sunt cei trei jucatori de la REAL care pot ajunge pe San Siro

AC Milan vrea sa transfere 3 jucatori de la Real Madrid.

Dupa ce ieri si-au numit antrenorul, pe Marco Giampaolo, oficialii milanezilor vor sa transfere trei jucatori de la Real Madrid. Potrivit AS, cei din conducerea lui AC Milan au fost astazi la Madrid pentru a se interesa de situatia lui Dani Ceballos, Mariano Diaz si Martin Odegaard.

Cei 3 jucatori vor pleca de la Real Madrid



Jurnalistii spanioli sustin ca toti cei trei fotbalisti de care se intereseaza Milan vor pleca in aceasta vara de pe Santiago Bernabeu si este foarte posibil sa ajunga sub comanda lui Giampaolo.

???? El Milán podría desatascar la Operación Salida en el Real Madrid

???? Los italianos está interesados en cuatro jugadores del club blancohttps://t.co/JqhHC93xWd — AS (@diarioas) June 20, 2019

Dani Ceballos (22 ani) este evaluat de transfermarkt la 30 de milioane de euro si a reusit 3 goluri in 23 de aparitii pentru Real Madrid in acest sezon, a mai evoluat in cariera la Betis Sevilla, de unde a venit la Real in 2017 in schimbul a 17 milioane de euro.

Mariano Diaz (25 ani) a marcat 3 goluri in 13 aparitii in acest sezon in tricoul "blanco" si este evaluat la 20 de milioane de euro potrivit transfermarkt. A mai evoluat si pentru Real Madrid Castilla, dupa care a fost imprumutat la Lyon in 2017 si a revenit pe Bernabeu in 2018.

Martin Odegaard (20 de ani) a fost imprmuutat de la Real Madrid in 2018 la Vitesse, in Olanda, unde a reusit sa marcheze8 goluri in 31 de meciuri, oferind si 11 pase de gol. Este evaluat de transfermarkt la 15 milioane de euro si a mai evoluat in cariera pentru Stromsgodset, Real Madrid Castilla si Heerenven.

Marco Giampaolo a semnat cu AC Milan



Giampaolo a semnat un contract pe doua sezoane cu posibilitatea de prelungire pentru inca un sezon, iar obiectivul principal este calificarea in grupele Ligii campionilor, unde milanezii nu au mai ajuns de 5 ani.

"Scopul meu este sa ma distrez in timp ce antrenez. Cand partea asta dispare, apar problemele. La Sampdoria am avut tot ce mi-am dorit. Am avut mana libera sa contruiesc cum am vrut", a declarat Marco Giampaolo