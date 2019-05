BREAKING NEWS | Revolutie la AC Milan dupa ratarea calificarii in UEFA Champions League! Gattuso si Leonardo au plecat de la echipa

AC Milan a ratat din nou calificarea in UCL iar antrenorul si directorul sportiv au decis sa plece!

Desi a investit sume importante in transferuri, fiind chiar in pericol sa fie exclusa din cupele europene din cauza Fair-Play-ului Financiar, AC Milan a terminat doar pe locul 5 in clasamentul din Serie A, cu 68 de puncte. Milan a incheiat sezonul cu 4 victorii consecutive, insa n-a fost suficient, Atalanta si Inter reusind sa termine peste ea cu 1 punct!

Primul care a decis sa plece in urma acestui esec a fost directorul sportiv al echipei, Leonardo. Acesta venise la Milan in iulie anul trecut, insa a rezistat doar 10 luni. Leonardo a jucat 5 ani la Milan pe vremea in care era jucator si a fost si manager al echipei pentru o scurta perioada in sezonul 2009/2010.

Gattuso a plecat si el

AC Milan a anuntat marti seara si plecarea lui Gennaro Gattuso. Fostul mare jucator al Milanului preluase echipa in noiembrie 2017 dupa ce Vincenzo Montella a fost dat afara. Gattuso isi prelungise contractul in aprilie 2018 pana in 2021, insa a decis sa plece dupa ratarea principalului obiectiv.