Antrenor MADE IN ROMANIA pentru AC Milan! Anuntul MOMENTULUI in Serie A: cat de aproape e sa preia echipa

Schimbari majore la Milan in aceasta vara!

Nu doar directorul tehnic Leonardo va parasi echipa, ci si antrenorul Gattuso. Pentru a se ocupa de transferuri, administratorul delegat Gazidis ii vrea pe Luis Campos sau Igli Tare. Pe banca, prioritatea e clara, anunta Sport Mediaset: Roberto De Zerbi. Fostul atacant de la CFR Cluj are sanse mari sa-i urmeze lui Gattuso. De Zerbi, acum la Sassuolo, e apreciat pentru stilul sau modern si ofensiv, iar noul Milan ar putea incepe cu el in rol principal. Alaturi de De Zerbi, la Milan e ca si venit Stefano Sensi, tot de la Sassuolo. Trecerea mijlocasului de 23 de ani pe San Siro e numai o chestiune de zile.

Chiar azi, intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport, De Zerbi a dezvaluit ca in Romania a luat decizia de a deveni antrenor: "Jucam la Cluj, in echipa erau foarte multi stranieri, oameni din culturi diferite. Am luat cate putin de la fiecare si mi-am dat seama ca imi placea sa vad jocul dintr-o alta perspectiva. Seara nu aveam prea multe lucruri de facut, asa ca studiam fotbal."

De Zerbi, 39 de ani, a jucat la CFR intre 2010 si 2012. Cele mai importante nume din cariera de jucator sunt Milan, echipa care l-a si crescut, si Napoli, cu care a fost sub contract intre 2006 si 2010. Cu CFR are doua titluri in Liga 1 si o cupa castigata. Sunt singurele trofee din cariera fotbalistului italian.