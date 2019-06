OFICIAL | AC MILAN si-a gasit ANTRENOR dupa plecarea lui Gattuso! A fost PROPUS si la FCSB! "Bine ai venit, mister!"

Dupa plecarea lui Gattuso de la echipa, milanezii si-au gasit un nou antrenor. Este vorba despre Marco Giampaolo, tehnician in varsta de 51 de ani, care a antrenat-o in ultimele trei sezoane pe Samdporia.

Marco Giampaolo a semnat cu AC Milan



Giampaolo a semnat un contract pe doua sezoane cu posibilitatea de prelungire pentru inca un sezon, iar obiectivul principal este calificarea in grupele Ligii campionilor, unde milanezii nu au mai ajuns de 5 ani.

"Scopul meu este sa ma distrez in timp ce antrenez. Cand partea asta dispare, apar problemele. La Sampdoria am avut tot ce mi-am dorit. Am avut mana libera sa contruiesc cum am vrut", a declarat Marco Giampaolo

Marco Giampaolo le-a mai antrenat in cariera pe Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Empoli si Sampdoria.

L-a vrut si MM la FCSB in 2011



In 2011, MM Stoica a insistat sa il aduca la FCSB pe Giampaolo, dar acesta a decis sa antrenze in Serie A la Cesena, iar la ros-alabstrii a fost numit antrenor israelianul Ronny Levy.