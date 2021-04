Absolut fa-bu-los! Messi face inconjurul planetei cu golurile astea din finala Cupei Spaniei! Cum a putut sa inscrie 

Barcelona a castigat finala Cupei Spaniei in fata lui Athletic Bilbao.

Catalanii au obtinut primul trofeu sub conducerea lui Koeman si s-au distrat cu Bilbao in finala Cupei, la cateva luni dupa ce bascii ii invingeau in finala Supercupei Spaniei.

Leo Messi a fost protagonistul meciului, cu doua goluri senzationale inscrise in poarta lui Bilbao, una dintre 'victimele' favorite ale starului argentinian.

Leo a inscris in minutul 68, cand Barcelona conducea cu 2-0, dupa un un-doi superb cu De Jong. Argentinianul a patruns in careu, si-a driblat adversarii si l-a invins pe portar cu un sut la coltul lung.

Começa a jogada antes do meio-campo. Sai driblando e tabelando até dentro do gol pic.twitter.com/K0Vf5KrN8x — Marcelo Bechler (@marcelobechler) April 17, 2021

Messi sendo Messi enquanto De Jong faz o passe dos sonhos. Amo este desgraçado ❤???????? pic.twitter.com/GpXM8YflQt — Marcellus Vinícius (@Marcellus_V) April 17, 2021

Acelasi Messi a facut dubla patru minute mai tarziu, dupa o constructie spectaculoasa a catalanilor cu mai bine de 40 de pase succesive si o finalizare de mare clasa, cu un sut direct cu stangul.

La final, Leo a iesit 'Omul meciului' dupa prestatia incredibila.