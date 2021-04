Ziua in care inimile fotbalului se sincronizeaza! Messi ar putea juca ultimul El Clasico: Real Madrid - Barcelona, LIVE de la 22:00

Urmarim si comentam impreuna meciul asteptat de toata planeta, Real Madrid - Barcelona, pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Este ziua meciului asteptat de toti iubitorii fotbalului, Real Madrid - Barcelona, care va fi transmis LIVE de la ora 22:00.

El Clasico se joaca intr-un moment in care lupta pentru titlu in Spania este una intensa. Atletico Madrid este lider in clasamentul din La Liga, avand doar un punct avans in fata Barcelonei si 3 puncte in fata celor de la Real Madrid.

Inaintea marelui meci, antrenorii celor doua echipe au primi vesti bune. Zidane a aflat ca va putea conta pe Eden Hazard, care a suferit recent o accidentare musculara. Jurnalistii publicatiei As au notat ca belgianul s-a antrenat normal inaintea duelului cu Barcelona si ar putea sa prinda cateva minute pe teren.

In schimb, din lotul lui Real Madrid vor lipsi Sergio Ramos, Dani Carvajal si Raphael Varane, primii doi fiind accidentati, iar cel din urma fiind depistat pozitiv cu noul coronavirus.

De cealalta parte, Ronald Koeman se va putea baza pe Sergi Roberto si Gerard Pique, reveniti dupa accidentari.

Marele derby al Spaniei, Real Madrid - Barcelona, este programat de la ora 22:00 si va fi transmis LIVE pe www.sport.ro.