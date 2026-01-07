Ardelenii au înregistrat 33 de puncte cu nouă victorii și șapte rezultate de egalitate bifate în 21 de etape, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.



Ce a spus Cristiano Bergodi despre ”moștenirea” lăsată de Sabău la Cluj: ”Asta am găsit aici, din păcate”



Ioan Ovidiu Sabău a preluat-o pe ”U” Cluj în august 2023 și a consemnat 95 de apariții pe banca tehnică și o medie de 1,47 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Sabău a părăsit trupa din Ardeal în luna octombrie 2025, iar în locul său a venit Cristiano Bergodi care, la câteva luni de la ”instalare”, a explicat că a găsit un grup de jucători care nu aveau încredere în ei.



”Nu, nu mă așteptam. Eu am venit cu gândul să fac un lucru bun, să fac o treabă bună. Dar nu mă gândeam că vom face atâtea puncte. Eu mă bucur. Meritul e jucătorilor, oricum. Ei sunt principalii actori, nu antrenorul. Antrenorul nu trebuie să greșească, să nu facă greșeli în alegerea primului 11.



(n.r. S-a schimbat ceva în vestiar?) Eu am găsit, din păcate, că dacă nu eram probleme nu veneam aici, e normal, se știe. Dar, ce a făcut Nelu Sabău anul trecut a fost un lucru extraordinar, pentru prima oară în cupele europene.



Dar eu am găsit un grup cu puțină încredere, că nu erau rezultate. Acum ne jucăm șansa să intrăm în play-off”, a spus Cristiano Bergodi într-un interviu pentru ”U” Cluj.



Ardelenii se află în cantonament în Turcia până săptămâna viitoare.

