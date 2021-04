Messi zambeste din nou la Barcelona! :) Victorie categorica a catalanilor in finala Cupei Spaniei! Aici ai ce s-a intamplat in Bilbao 0-4 Barcelona

Barcelona a castigat finala Cupei Spaniei!

Dupa ce au pierdut finala Supercupei in fata lui Bilbao, catalanii si-au luat revansa in finala Cupei, acolo unde au castigat categoric!

Dupa o prima repriza in care nu s-a inscris, Barcelona s-a dezlantuit in partea secunda. Antoine Griezmann, trimis titular de Koeman a inscris in minutul 60 si a deschis recitalul. Trei minute mai tarziu, De Jong a marcat din pasa lui Alba.

Griezmann ouvre le score dans cette finale de Coupe du Roi !#lequipeFOOT pic.twitter.com/qGQTRPMy7o — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 17, 2021

Frenkie de Jong creuse l'écart avec une tête plongeante (2-0) !#lequipeFOOT pic.twitter.com/Uq6Q3PbVxa — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 17, 2021

Leo Messi a iesit la rampa cu un gol marca inregistrata, dupa o combinatie superba cu Frenkie De Jong! Argentinianul a patruns in careu, si-a driblat adversarii si a inscris superb cu un sut in dreapta portarului.

Et Messi s'invite à la fête ! 3-0 pour le Barça qui prend clairement l'avantage sur Athletic Bilbao ! #lequipeFOOT #AthleticBarca pic.twitter.com/8I3gpBvEGK — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 17, 2021

Acelasi Messi a facut 'dubla' in minutul 72, la patru minute dupa prima reusita, dupa o serie fantastica de pase ale catalanilor.