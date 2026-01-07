Finanțatorul campioanei României și-a dat deja acordul pentru transferul lui Octavian Popescu la Al-Okhdood, echipa preluată de curând de Marius Șumudică, cel care, potrivit lui Gigi Becali, spune că îl poate revitaliza pe fotbalistul de 23 de ani.

Lui Octavian Popescu i s-a făcut rău la antrenament

În momentul de față este vorba doar despre un împrumut până în vară al lui Octavian Popescu la Al-Okhdood, însă Gigi Becali spune că este dispus să renunțe la fosta sa ”perlă” pentru 10 milioane de euro.

Totuși, Gigi Becali primește vești proaste din Antalya. Miercuri dimineață, lui Octavian Popescu i s-a făcut rău la antrenamente, conform Fanatik. Se pare că fotbalistul s-a sufocat după un efort susținut și a avut nevoie de câteva minute pentru a-și reveni.

Pintilii a observat că Octavian Popescu nu mai poate continua exercițiul și a trimis un alt jucător în locul fotbalistului de 23 de ani.

La antrenamentul de miercuri dimineață nu a luat parte nici Florin Tănase. Decarul roș-albaștrilor s-a antrenat separat, în sala de forță, după ce a acuzat unele dureri la tendoane.

Zece milioane de euro vrea Gigi Becali pentru Octavian Popescu

Din informațiile Sport.ro, Tavi Popescu și-a dat deja acordul pentru transfer, urmând să plece din cantonamentul din Antalya și să se alăture noii sale echipe în Arabia Saudită.

”Să vedem ce fac ei, să se decidă. (n.r. - cu domnul Șumudică ați apucat să vorbiți?) Da, da. A zis că el pe mulți i-a revitalizat și-l face și pe ăsta. Eu cred că dacă e acolo, îl cumpără echipele mari.



Eu așa cred. (n.r. - Cât credeți că puteți să luați pe el?) Zece milioane!”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

