Imagini incredibile cu Messi la Madrid! A inceput sa tremure pe teren dupa potopul din repriza a doua! Ce s-a intamplat

Ploaia torentiala din repriza a doua i-a incomodat teribil pe jucatorii ambelor echipe la Real - Barca.

In minutul 80, Messi a fost surprins de camere tremurand la mijlocul terenului! Leo a cerut un tricou nou si a fost asteptat la marginea gazonului cu echipamentul proaspat. N-a fost nevoie decat de cateva minute pentru ca si noul tricou sa se faca leoarca.

Chiar daca n-a facut cel mai bun meci al sau, Messi putea marca un gol istoric in fata lui Real. In prelungirile primei reprize, a trimis in bara direct din corner! Pana sa se termine timpul suplimentar, a mai ratat o data in pozitie 1 contra 1 cu Courtois.

Messi was THIS CLOSE to scoring directly from a corner! ????#ElClasico pic.twitter.com/JKQQP6PklA — LaLiga English (@LaLigaEN) April 10, 2021