E faza care face inconjurul lumii dupa El Clasico! Messi, la un pas sa-i dea gol din corner lui Real! Courtois, reactie fantastica! VIDEO

Leo a batut direct pe poarta un corner de pe partea dreapta. Mingea l-a depasit pe Courtois, dar a izbit stalpul din dreapta goalkeeperului de la Real si a parasit cadrul portii.

Expresia de pe fata portarului belgian spune totul despre executia speciala a lui Messi si ne scuteste de orice alte comentarii. :)

Messi was THIS CLOSE to scoring directly from a corner! ????#ElClasico pic.twitter.com/JKQQP6PklA