Messi l-a atentionat pe arbitru in timpul meciului! Ce i-a zis starul Barcelonei si ce record negativ a stabilit in fata rivalilor de la Real

Real Madrid s-a impus in fata Barcelonei, 2-1, dupa ce a facut-o si in tur, cu 3-1.

Dupa un nou "El Clasico" in care a fost mai degraba "invizibil", fiind al 7-lea la rand cand nu reuseste sa fie decisiv pentru catalani, Leo Messi si-a gasit o tinta in timpul meciului pe care sa-si verse frustrarea, mai precis arbitrul Gil Manzano.

Argentinianul a avut un schimb de replici cu arbitrul partidei si l-a atentia pe acesta, spunandu-i sa-i "vorbeasca cu respect", fiind probabil nervos din cauza lipsei de actiuni reusite in meci, dar si a rezultatului, conform Mundo Deportivo.

Criza in care superstarul Barcelonei se afla reiese si din ultima partida cand a fost decisiv in "El Clasico", in mai 2018, cand la Madrid inca se afla si Cristiano Ronaldo, intr-un 2-2 pe Camp Nou, cand argentinianul a punctat, insa de atunci nu a mai reusit nicio pasa decisiva sau vreun gol in derby-urile cu marea rivala.