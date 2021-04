Planul surpriza care i-ar putea aduce pe Messi si Neymar din nou impreuna la Barcelona! "PSG o sa-l vanda in aceasta vara"

Recent Neymar a blocat negocierile pentru prelungirea contractului sau cu PSG.

Intelegerea brazilianului cu campioana en-titre a Frantei expira in 2022, iar parizienii ar putea alege sa-l transfere in aceasta vara pentru a nu risca sa il piarda gratuit anul viitor.

Andre Cury, fostul responsabil al Barcelonei in America de Sud, a declarat in presa din Spania ca este posibil ca Neymar sa revina la finalul acestui sezon pe Camp Nou.

Cury a prezentat un plan pe care catalanii l-ar putea folosi atat pentru a-l convinge pe Messi sa ramana la Barcelona, cat si pentru a atrage un numar tot mai mare de suporteri alaturi de echipa. In acest sens, specialistul a vorbit despre ce a insemnat pentru club transferul brazilianului la PSG.

"Asta e strategia pe care as merge eu. L-as transfera pe Neymar si i-as imparti valoarea in cinci sezoane si as cauta milioane pentru a-i acoperi costurile. Cu siguranta, as gasi un sponsor si banii ar veni din comercializarea tricourilor si a biletelor. De cand a plecat Neymar, vanzarile de tricouri au scazut cu aproape 30%, iar a biletelor cu 20%. Fara pandemie si cu Neymar, Barcelona mai poate strange cate 20.000 de oameni pe stadion la fiecare meci.

Neymar mai are inca 5 sau 6 ani foarte buni de cariera. Messi va ramane, cu siguranta, pentru a retrai momentele magice pe care le-a avut impreuna cu Neymar. Mai tarziu, Leo, in mod logic din cauza varstei, se va retrage, iar Barcelona va ramane cu Neymar pana va gasi o noua varianta.

Cred ca PSG il va vinde pe Neymar in aceasta vara. Orice club din lume care are un jucator care spune ca nu are de gand sa reinnoiasca si mai are doar un an de contract, trebuie sa vanda. De ce sa tii de un fotbalist care vrea sa plece? De asemenea, daca in 2019 PSG era de acord sa-l transfere, de ce sa nu o faca acum? Atunci mai avea trei ani de contract, acum mai are doar unul", a declarat Andre Cury, potrivit Diario Sport.