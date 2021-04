S-a aflat ce oferta monstruoasa ii pregateste Laporta lui Messi! 'Cadou' de 150 de milioane de euro. Anuntul momentului

Lionel Messi mai are doar doua luni si jumatate de contract cu Barcelona.

La cinci saptamani de la realegerea in functia de presedinte al clubului de pe Camp Nou, Joan Laporta este hotarat sa declanseze operatiunea de prelungire a contractului argentinianului.

Au existat extrem de multe discutii in ultimul an referitoare la plecarea starului de la Barcelona, el fiind nemultumit de faptul ca echipa catalana nu mai reuseste in ultimele sezoane sa faca performante notabile in Champions League.

Messi chiar a anuntat clubul la inceputul sezonului printr-un fax ca nu doreste sa mai continue, in contextul in care intelegerea sa trebuie initial sa expire in iunie 2020. Argentinianul a fost nevoit sa continue insa din cauza unei clauze existente in contract, care prevedea ca intelegerea poate fi prelungita de catre club pe inca un sezon.

Acum, cand contractul lui Messi urmeaza sa expire cu adevara de aceasta data, oficialii clubului nu mai vor sa treaca prin situatia de anul trecut. Astfel, Laporta face tot posibilul sa il convinga pe Messi sa isi prelungeasca intelegerea, respectand astfel promisiunea pe care a facut-o in campania electorala.

Astfel, potrivit Mundo Deportivo, presedintele Barcelonei i-a dezvaluit jurnalistului spaniol Jordi Baste ca saptamana viitoare ii va face o oferta concreta de prelungire lui Messi.

Laporta a spus ca, din cauza perioadei dificile din punct de vedere financiar pe care o traverseaza Barcelona, ii va oferi lui Messi un salariu mai mic decat in prezent, urmand ca odata cu imbunatatirea situatiei salariul sa creasca.

De asemenea, Messi ar urma sa fie numit ambasador al clubului dupa ce se va retrage din activitatea de fotbalist, existand posibilitatea sa ramana in cadrul clubului pentru o perioada extrem de lunga.

Laporta nu are de gand sa se opreasca aici si pe langa partea financiara doreste sa il asigure pe Messi ca Barcelona va face si performanta in urmatorii ani, asa cum isi doreste argentinianul.

Astfel ca, potrivit sursei citate, presedintele Barcelonei este dispus sa faca orice sacrificiu pentru a-l aduce pe Camp Nou pe Erling Haaland de la Borussia Dortmund.