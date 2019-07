"A mers direct la spital"! LOVITURA pentru Zidane! Un titular s-a "rupt" si poate sa nu mai joace tot anul! A suferit o accidentare teribila

Un titular de la Real Madrid poate a suferit o accidentare grava.

Real Madrid s-a impus cu 3-2 dupa loviturile de departajare in meciul cu Arsenal de la Internatio Champions Cup, dar Zidane a primit o lovitura teribila. Marco Asensio a suferit o accidentare urata si a fost dus direct la spital. Primul diagnostic pus de medici este ruptura de ligamente incrucisate la piciorul stang, accidentare ce il poate tine departe de gazon minim 6 luni.

Asensio a intrat dupa pauza cand scorul era 2-0 in favoarea celor de la Arsenal prin golurile inscrise de Lacazette si Aubameyang. In minutul 56 Bale a redus din diferenta, iar 3 minute mai tarziu, Asensio a restabilit egalitatea. In minutul 64, Asensio s-a accidentat si a fost inlocuit de Vinicius. Dupa prelungiri scorul a fost tot 2-2, iar madrlienii s-au impus la loviturile de departajare.

???? #ÚltimaHora Se confirman las malas sensaciones con la lesión de Asensio: La primera explopración señala ROTURA del ligamento cruzado ????https://t.co/TAid8QJ24S informa @miguelangelara — MARCA (@marca) July 24, 2019

Zidane: "A mers direct la spital"



La finalul partidei Zidane a declarat ca e foarte ingrijorat de starea lui Asensio si a mers direct la spital dupa ce a fost schimbat.

"Sunt foarte ingrijorat. A mers direct la spital pentru a face teste. Dar arata rau, este cea mai urata zi pentru noi", a declarat Zidane

