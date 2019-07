Real Madrid i-a stabilit pretul final lui James Rodriguez! Cat trebuie sa scoata din buzunar rivala Atletico Madrid pentru a-l lua pe columbian

Real Madrid i-a stabilit pretul final lui James Rodriguez.

Posibilitatea ca James Rodriguez sa contiune la Real Madrid nu este exclusa, dar columbianul nu mai intra in vederile lui Zidane, iar daca ar ramane pe Bernabeu, nu ar prinde un loc de titular.

Napoli si Atletico Madrid sunt echipele interesate de James, dar pana in acest moment ofertele facute de cele doua cluburi nu sunt pe placul lui Perez. Dorinta jucatorului este sa mearga la rivala Atletico Madrid, dar Real vrea sa obtina o suma consistenta in schimbul columbianului.

Florentino Perez a stabilit suma de transfer al lui James, iar aceasta se ridica la 50 de milioane de euro, anunta Mundo Deportivo.

El Real Madrid pone precio final a James... para cualquier equipohttps://t.co/VEPSJIlbK0 pic.twitter.com/aau7KvECgi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 18, 2019

James Rodriguez (28 ani) a venit la Real Madrid in 2014 de la AS Monaco in schimbul a 75 de milioane de euro. A petrecut doua sezoane pe Bernabeu, dupa care a fost imprumutat la Bayern Munchen. In acest moment cota columbianului este de 50 de milioane de euro pe transfermarkt.com