Nu e gluma! Motivul incredibil pentru care Hazard a jucat cu numarul 50 in meciul sau de debut la Real Madrid! Ce numar va avea in sezonul urmator

Eden Hazard a jucat primul sau meci la Real Madrid, o partida amicala pierduta cu 3-1 in fata lui Bayern.

Cel mai scump jucator transferat de Real Madrid in aceasta vara, Eden Hazard, nu a avut vreun numar pe tricou la prezentarea oficiala la noua echipa dupa transferul pentru 100 de milioane de euro de la Chelsea. La primul sau meci la Real, Hazard a ales numarul 50.

Motivul? Sambata, pe 20 iulie, s-au implinit 50 de ani de la aterizarea pe Luna! In onoarea lui Neil Armstrong, Buzz Aldrin si a echipei NASA, Hazard a ales acest numar pentru partida ce a avut loc la Houston.

Numarul oficial pe care il va purta Hazard nu a fost inca anuntat. Conform Marca, cel mai probabil va fi numarul 7, insa dupa plecarea lui Mariano Diaz, cel care este aproape de o noua despartire de Real. De asemenea, numarul 11 purtat de Bale ar putea fi vacant in curand.



"Am vorbit cu Luka Modric cu ajutorul lui Mateo Kovacic. L-am intrebat in gluma daca imi poate ceda numarul 10, a spus nu, asa ca voi cauta alt numar. Pentru mine, numarul nu este important, important este acest tricou, aceasta emblema" spunea Hazard pe acest subiect.