Nu mai exista nicio cale de intoarcere! Bale, OUT de la Real Madrid! Zidane: "Vrem sa SCAPAM de el! Daca pleaca maine, e perfect!"

Real Madrid a fost invinsa intr-un amical de lux in SUA.

Zinedine Zidane a transmis un mesaj clar atat inaintea amicalului de lux dintre Real Madrid si Bayern, scor 1-3, cat si dupa meci: Gareth Bale nu va mai juca pentru Real! Lasat in afara lotului de catre Zidane, Bale isi cauta echipa.

"Bale a fost lasat in afara lotului pentru ca Real vrea sa scape de el" a spus Zidane lucrurilor pe nume. Intrebat cand ar putea sa plece Bale, Zidane a raspuns: "Daca s-ar intampla asta maine, ar fi cel mai bun".



"Nu este nimic personal, nu am nimic impotriva lui Bale, dar eu iau deciziile si vine un moment in care trebuie sa schimbi si este cel mai bine pentru toata lumea daca va pleca. Si pentru jucator, stie bine situatia" a mai spus Zidane.

Hazard a dezamagit la debut

Eden Hazard a jucat primele minute in tricoul Realului, insa nu a reusit sa o opreasca pe Bayern. Zidane a inceput partida doar cu Hazard dintre noile achizitii si, cu toate ca Real a presat si a avut mai multe ocazii, Bayern a fost cea care a marcat.

Tolisso, Lewandowski si Gnabry au inscris pe Bayern, insa golul meciului a fost opera pustiului Rodrygo, cel care a inscris cu un sut direct la vinclu din lovitura libera.