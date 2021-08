A început era post-Messi la Barcelona! Victorie clară a catalanilor în meciul cu Juventus. Ce a spus Pique 

În ziua despărțirii oficiale de cel mai bun jucător din istoria clubului, catalanii au reușit să le aducă o bucurie fanilor, câștigând meciul cu Juventus, din Trofeul Joan Gamper. Suporterii nu l-au uitat însă pe Messi, iar la prezentarea jucătorilor Barcelonei i-au scandat numele, lucru pe care l-au mai făcut și în minutul 10 al partidei.

Memphis a deschis scorul în minutul 3, cu o execuție sigură, din pasa lui Demir, stabilind și rezultatul la pauză. În minutul 57, Braithwaite a marcat cu capul, după o centrare a lui Depay, iar tânărul Riqui Puig a închis tabela de marcaj în minutul al doilea de prelungiri, cu o execuție frumoasă, de la marginea careului.

???? BOOM! ???????????????????????? !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93