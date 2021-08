Antonela, mesaj cu subînțeles după despărțirea lui Messi de Barcelona?! Ce a zis și cum a apărut la conferință 

Starul argentinian a susținut conferința de presă de despărțire de clubul în tricoul căruia a scris istorie. Cu lacrimi în ochi, Messi și-a luat rămas bun de la Barcelona, în ciuda faptului că își dorea să continue la club.

Conferința de presa a început într-un mod extrem de emoționant, Messi neputând să își stăpânească lacrimile. Fotbalistul a plâns pentru secunde bune înainte să înceapă să vorbească, în aplauzele coechipierilor săi.

În sală au fost prezenți și Antonela, soția sa, și cei trei copii, iar femeia nu s-a putut abține când și-a văzut soțul în cel mai greu moment al vieții, a scos un șervețel pentru a-l ajuta să își controleze din lacrimi.

Imaginile cu ea au devenit rapid virale, mai ales datorită relației pe care cei doi o au. Prieteni încă de când aveau 9 ani, povestea de dragoste a celor doi a început cu peste 10 ani în urmă, iar el a spus în repetate rânduri că soția i-a fost în permanență alături.

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3