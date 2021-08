Lionel Messi a dezvăluit motivul pentru care nu a semnat un nou contract cu Barcelona

Din articol Ce se întâmplă cu Barcelona după despărțirea de Messi! Planul pus la punct de Laporta

Messi se desparte de Barcelon, după 21 de ani pentrecuți pe Camp Nou!

Fotbalistul s-a întors în această săptămână la Barcelon, convins fiind că va semna o nouă înțelegere cu catalanii, însă Laporta l-a informat că acest lucru este imposibil din cauza regulilor impuse de La Liga.

„Cum a spus Laporta, exact asta s-a întamplat. Am crezut că voi semna, altceva nu pot spune.Laporta și clubul nu au putut semna din cauza condițiilor impuse de La Liga. Anul trecut nu am vrut să stau și am spus-o, dar anul acesta am vrut, dar nu am putut”, a spus Messi la conferința de presă.

Ce se întâmplă cu Barcelona după despărțirea de Messi! Planul pus la punct de Laporta

Barcelona s-a făzut nevoită să-i rezilieze contractul lui Messi din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul în această perioadă.

Laporta, președintele Barcelonei, a anunțat că imediat după despărțirea de Messi a stat de vorbă cu ceilalți căpitani ai echipei și le-a cerut să ofere maximum pentru a suplini lipsa starului argentinian din echipă. Citește mai multe detalii aici!

